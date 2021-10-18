Агент Головина подтвердил, что футболист восстановился от травмы

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о восстановлении своего клиента от травмы.

«Саша действительно восстановился от травмы и завтра вернётся в общую группу. Что касается ближайшей игры «Монако», то давайте не будем спешить делать прогнозы — пока он просто вернётся в общую группу, а там уже как решит медицинский штаб», — цитирует Клюева Sport24.

Россиянин получил повреждение паха в матче девятого тура чемпионата Франции с «Бордо» (3:0). Из-за травмы он пропустил октябрьские матчи сборной России со Словакией (1:0) и Словенией (2:1) в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

Ранее сообщалось, что Головин вернётся в общую группу футболистов «Монако» 19 октября.