«Чемпионат»: Головин вернётся в общую группу футболистов «Монако» 19 октября
- © Panoramic/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Как сообщает «Чемпионат», хавбек должен приступить к занятиям в общей группе 19 октября.
Россиянин получил повреждение паха в матче девятого тура чемпионата Франции с «Бордо» (3:0). Из-за травмы он пропустил октябрьские матчи сборной России со Словакией (1:0) и Словенией (2:1) в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.
Ранее в «Монако» рассказали о ходе восстановления здоровья Головина.