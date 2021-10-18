«Чемпионат»: Головин вернётся в общую группу футболистов «Монако» 19 октября

Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин восстановился после травмы и в ближайшее время вернётся в общую группу игроков своей команды.

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