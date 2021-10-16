В «Монако» рассказали о ходе восстановления Головина

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч против «Лиона» в рамках десятого тура Лиги 1.

Как сообщает пресс-служба «Монако» сообщает, что Головин, а также полузащитник Сеск Фабрегас и защитник Джибриль Сидибе продолжают восстанавливаться от травм и пропустят ближайший матч команды.

Россиянин получил повреждение паха матче девятого тура чемпионата Франции с «Бордо» (3:0). Травма не позволила полузащитнику принять участие в октябрьских матчах национальной команды.

Ранее сообщалось, что Головин не сыграет за «Монако» в матче с «Лионом» в Лиге 1.