В «Монако» рассказали о ходе восстановления Головина
- Reuters
Как сообщает пресс-служба «Монако» сообщает, что Головин, а также полузащитник Сеск Фабрегас и защитник Джибриль Сидибе продолжают восстанавливаться от травм и пропустят ближайший матч команды.
Россиянин получил повреждение паха матче девятого тура чемпионата Франции с «Бордо» (3:0). Травма не позволила полузащитнику принять участие в октябрьских матчах национальной команды.
Ранее сообщалось, что Головин не сыграет за «Монако» в матче с «Лионом» в Лиге 1.