Гаджиев: Рассказов сыграл с «Лестером» как защитник второй лиги
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- РИА Новости
«Так нельзя играть, как это делал Рассказов в матче с «Лестером». Это грубые ошибки, которых не имеют права допускать игроки не то что РПЛ, а первого или второго дивизиона», — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».
По его мнению, любой защитник не должен упускать игрока соперников за спину.
«И зачем он падает в подкате, если на 90% этот мяч не достаёт?» — добавил он.
«Спартак» на своём поле потерпел поражение от «Лестера» в матче третьего тура группы С. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:4. Московский клуб выигрывал со счётом 2:0.
Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев признался, что у него осталось много вопросов к тренеру «Спартака» после матча с «Лестером».