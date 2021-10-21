Гаджиев: Рассказов сыграл с «Лестером» как защитник второй лиги

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал действия Николая Рассказова в матче третьего тура Лиги Европы УЕФА между московским «Спартаком» и «Лестером» (3:4).

«Так нельзя играть, как это делал Рассказов в матче с «Лестером». Это грубые ошибки, которых не имеют права допускать игроки не то что РПЛ, а первого или второго дивизиона», — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

По его мнению, любой защитник не должен упускать игрока соперников за спину.

«И зачем он падает в подкате, если на 90% этот мяч не достаёт?» — добавил он.

«Спартак» на своём поле потерпел поражение от «Лестера» в матче третьего тура группы С. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:4. Московский клуб выигрывал со счётом 2:0.

Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев признался, что у него осталось много вопросов к тренеру «Спартака» после матча с «Лестером».