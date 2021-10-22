Ледяхов: Витории необходимо дать время, ещё не завершился даже первый круг

Бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов прокомментировал возможное увольнение главного тренера московского «Спартака» Руя Витории в случае поражения в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

«Об этом говорят с первого тура. Нет смысла упоминать об этом. Ещё не завершился даже первый круг. Тренеру необходимо дать время и посмотреть, что будет дальше», — заявил Ледяхов в интервью RT.

Он также не спешит обвинять главного тренера в неудачах команды.

«Он работает с теми футболистами, которые уже были в команде. Кроме Кофрие, летом не было приобретено ни одного игрока, хотя уже давно говорят о необходимости усиления опорной зоны, атакующей линии. Видно, что Витория хочет привить коллективу яркий, атакующий стиль игры, но пока уровень исполнителей не соответствует его задумкам. Чтобы достойно завершить сезон, «Спартаку» необходимо как минимум три приобретения», — добавил Ледяхов.

Напомним, что Руй Витория возглавил «Спартак» в межсезонье. По итогам 11 туров РПЛ московский клуб, набравший 17 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее Ледяхов назвал атакующую схему «Зенита» с Дзюбой прошлым веком.