Валуев предложил штрафовать российские клубы за плохие результаты в еврокубках

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о выступлении российских клубов в матчах групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2021/22.
Валуев предложил штрафовать российские клубы за плохие результаты в еврокубках
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Провальные результаты наших клубов в еврокубках уже ничем не удивляют — это становится такой печальной традицией, к сожалению. Сейчас наш футбол и европейский — две разные игры. Я всё ещё убеждён, что нужно задуматься о том, чтобы наказывать клубы рублём», — цитирует Валуева Sport24.

По его словам, российские клубы упустили время, чтобы улучшить результаты в Европе, поэтому теперь к ним надо применить строгие санкции. 

Напомним, что на этой неделе «Зенит» из Санкт-Петербурга уступил «Ювентусу» (0:1), московский «Спартак» проиграл «Лестеру» (3:4), а столичный «Локомотив» не справился с «Галатасараем» (0:1).

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о выступлении российских клубов в еврокубках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить