Валуев предложил штрафовать российские клубы за плохие результаты в еврокубках

Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о выступлении российских клубов в матчах групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2021/22.

«Провальные результаты наших клубов в еврокубках уже ничем не удивляют — это становится такой печальной традицией, к сожалению. Сейчас наш футбол и европейский — две разные игры. Я всё ещё убеждён, что нужно задуматься о том, чтобы наказывать клубы рублём», — цитирует Валуева Sport24.

По его словам, российские клубы упустили время, чтобы улучшить результаты в Европе, поэтому теперь к ним надо применить строгие санкции.

Напомним, что на этой неделе «Зенит» из Санкт-Петербурга уступил «Ювентусу» (0:1), московский «Спартак» проиграл «Лестеру» (3:4), а столичный «Локомотив» не справился с «Галатасараем» (0:1).

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о выступлении российских клубов в еврокубках.