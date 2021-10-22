Роднина — о поражении в еврокубках: это наш уровень

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о выступлении российских клубов в еврокубках.

«Нет выражения «достойное поражение». Поражение в борьбе, может быть, но проиграть достойно — утешительный приз. Что касается трёх поражений наших клубов в еврокубках, то чего мы хотим? Это наш уровень. Есть надежда, есть желание, но пока имеем то, что имеем», — цитирует Роднину «Чемпионат».

Она добавила, что нужно правильно оценивать свои возможности, потому что завышенные ожидания болезненно переносятся.

«Наши большие достижения на уровне сборной были в 60-х годах. Восторги, вопли, заслуженные мастера за восьмое место на чемпионате мира… кажется, ни один вид спорта себе такой блажи не позволял», — отметила Роднина.

По её словам, в стране самое большое количество спортивных школ, но уровень — это уровень.

Напомним, что «Спартак», «Зенит» и «Локомотив» проиграли матчи в Лиги чемпионов и Лиге Европы УЕФА.

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