Роднина — о поражении в еврокубках: это наш уровень

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о выступлении российских клубов в еврокубках.
Роднина — о поражении в еврокубках: это наш уровень
  • Reuters

«Нет выражения «достойное поражение». Поражение в борьбе, может быть, но проиграть достойно — утешительный приз. Что касается трёх поражений наших клубов в еврокубках, то чего мы хотим? Это наш уровень. Есть надежда, есть желание, но пока имеем то, что имеем», — цитирует Роднину «Чемпионат».

Она добавила, что нужно правильно оценивать свои возможности, потому что завышенные ожидания болезненно переносятся.

«Наши большие достижения на уровне сборной были в 60-х годах. Восторги, вопли, заслуженные мастера за восьмое место на чемпионате мира… кажется, ни один вид спорта себе такой блажи не позволял», — отметила Роднина.

По её словам, в стране самое большое количество спортивных школ, но уровень — это уровень.

Напомним, что «Спартак», «Зенит» и «Локомотив» проиграли матчи в Лиги чемпионов и Лиге Европы УЕФА.

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