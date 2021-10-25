Колосков: Дзюба сам для себя определил, что не готов играть в сборной России

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об отсутствии нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в расширенном списке национальной команды на ноябрьские матчи квалификации к чем

«Список показывает, что Валерий Карпин и тренерский штаб следят за всеми. Нужно выразить слова благодарности им за это. Почему в этом списке не оказался Дзюба — это лучше спросить у Карпина. Артём говорил, что он не в форме и последние матчи доказывают это. Выходя на замену он ничего особенного не показывает. Дзюба сам для себя определил, что не готов играть в сборной. Если он почувствовал, что сейчас уже готов — пускай скажет об этом. Но он же не говорит. Карпин обиделся на Дзюбу? Не думаю, ни один тренер не будет работать себе в ущерб. Фамилия здесь не причем. Если игрок будет играть на уровне сборной — его обязательно вызовут», — цитирует Колоскова Sport24.

Во время ноябрьского окна российская сборная проведет два матча. 11 ноября в Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина примет Кипр. Начало поединка — 20.00 мск. А 14 ноября россияне сыграют с хорватами в Сплите. Начало матча — 17:00 мск.

Ранее Губерниев заявил, что Дзюба мог вскочить на подножку поезда, который идёт в Катар.