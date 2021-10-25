Губерниев: Дзюба мог вскочить на подножку поезда, который идёт в Катар

Известный спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал расширенный список состава сборной России на матчи против Кипра и Хорватии в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Все, кто должен играть, играют, а Дзюба, как я и предполагал, теперь кусает локти, потому что в ближайших двух матчах сборная будет без него. Более того, без него они могут решить задачу. Уверен, что решение по Дзюбе — коллегиальное. Артёму давали шанс. Идёт он в сборную или нет — это другой вопрос. На подножку поезда, который идёт в Катар, он вскочить мог. Сейчас же ситуация становится для Дзюбы тревожной», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Также комментатор объяснил, почему тренерский штаб сборной России внёс в расширенный список 41 игрока.

«Не все же... на поле выйдут, состав потому и называется расширенным. Это хороший побудительный мотив для игроков попасть в расширенный состав сборной. Впереди матчи чемпионата России, люди будут играть по-другому, если они хотят добиться большого результата. Все, кто должен там находиться, те находятся», — добавил Губерниев.

Во время ноябрьского окна российская сборная проведёт два матча. 11 ноября в Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина примет Кипр. Начало поединка — 20:00 мск. А 14 ноября россияне сыграют с хорватами в Сплите. Начало матча — 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что футболист «Крыльев» Ежов был шокирован попаданием в расширенный список сборной России.