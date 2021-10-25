Футболист «Крыльев» Ежов шокирован попаданием в расширенный список сборной России

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал своё попадание в расширенный список сборной России по футболу на матчи с Кипром и Хорватией в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022.

«Очень рад! Дико удивился, когда узнал о попадании в расширенный состав сборной России. Еду домой после тренировки… Нахожусь в шоке. Первая мысль? Неужели такое возможно?» — цитирует Ежова «Чемпионат».

Он также признался, что его даже ещё не успел никто поздравить. По его словам, пока он думает, как вообще об этом сообщить родным, и сам не знает, какие можно подобрать слова.

«Нахожусь в ступоре, очень сложно. С Валерием Георгиевичем не разговаривал. Надеюсь, скоро пообщаемся с тренером», — добавил Ежов.

25 октября был объявлен расширенный список сборной, в который вошёл 41 игрок.

11 ноября Россия сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14 ноября подопечные Валерия Карпина в Сплите встретятся с Хорватией. За два тура до окончания отборочного цикла россияне лидируют в группе H с 19 очками в активе, а хорваты находятся на второй строчке (17 очков).

Ранее Карпин рассказал о графике подготовки сборной к матчам с Кипром и Хорватией.