Карпин рассказал о графике подготовки сборной к матчам с Кипром и Хорватией

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о графике подготовки национальной команды к матчам с Кипром и Хорватией в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022.

«7-8 ноября сборная России собирается в Санкт-Петербурге и начнёт подготовку. Тренировки будут проходить на стадионах «Петровский» и «Газпром Арена», жить в Санкт-Петербурге будем в отеле. 13 ноября запланирован вылет в Сплит», — цитирует Карпина сайт Российского футбольного союза.

11 ноября Россия сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14 ноября подопечные Валерия Карпина в Сплите встретятся с Хорватией. За два тура до окончания отборочного цикла россияне лидируют в группе H с 19 очками в активе, а хорваты находятся на второй строчке (17 очков).

Ранее Карпин назвал решением тренерского штаба невызов форварда Артёма Дзюбы в сборную России.