Карпин назвал решением тренерского штаба невызов Дзюбы в сборную России
- РИА Новости
«Это решение тренерского штаба. Было ли в этот раз у меня или у штаба общение с Дзюбой? Нет», — цитирует Карпина сайт Российского футбольного союза.
25 октября был объявлен расширенный список сборной, в который вошёл 41 игрок. При этом Дзюбы там не оказалось.
11 ноября Россия сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14 ноября подопечные Валерия Карпина в Сплите встретятся с Хорватией. За два тура до окончания отборочного цикла россияне лидируют в группе H с 19 очками в активе, а хорваты находятся на второй строчке (17 очков).
Ранее Карпин рассказал, когда будет объявлен окончательный состав сборной России.