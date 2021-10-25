Карпин назвал решением тренерского штаба невызов Дзюбы в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о невызове нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в национальную команду на матчи с Кипром и Хорватией в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022.

«Это решение тренерского штаба. Было ли в этот раз у меня или у штаба общение с Дзюбой? Нет», — цитирует Карпина сайт Российского футбольного союза.

25 октября был объявлен расширенный список сборной, в который вошёл 41 игрок. При этом Дзюбы там не оказалось.

11 ноября Россия сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14 ноября подопечные Валерия Карпина в Сплите встретятся с Хорватией. За два тура до окончания отборочного цикла россияне лидируют в группе H с 19 очками в активе, а хорваты находятся на второй строчке (17 очков).

Ранее Карпин рассказал, когда будет объявлен окончательный состав сборной России.