Карпин рассказал, когда будет объявлен окончательный состав сборной России
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«В окончательном списке будет, как обычно, 26-27 футболистов. Объявим его 1 ноября на пресс-конференции в здании РФС», — цитирует Карпина сайт Российского футбольного союза.
25 октября был объявлен расширенный список сборной, в который вошёл 41 игрок.
11 ноября Россия сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14 ноября подопечные Валерия Карпина в Сплите встретятся с Хорватией. За два тура до окончания отборочного цикла россияне лидируют в группе H с 19 очками в активе, а хорваты находятся на второй строчке (17 очков).
Ранее Карпин объяснил, почему в расширенный список сборной России попал 41 футболист.