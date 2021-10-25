Карпин рассказал, когда будет объявлен окончательный состав сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, когда будет объявлен окончательный состав национальной команды на матчи с Кипром и Хорватией в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022.
Карпин рассказал, когда будет объявлен окончательный состав сборной России
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«В окончательном списке будет, как обычно, 26-27 футболистов. Объявим его 1 ноября на пресс-конференции в здании РФС», — цитирует Карпина сайт Российского футбольного союза.

25 октября был объявлен расширенный список сборной, в который вошёл 41 игрок.

11 ноября Россия сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14 ноября подопечные Валерия Карпина в Сплите встретятся с Хорватией. За два тура до окончания отборочного цикла россияне лидируют в группе H с 19 очками в активе, а хорваты находятся на второй строчке (17 очков).

Ранее Карпин объяснил, почему в расширенный список сборной России попал 41 футболист.

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