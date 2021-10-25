Карпин объяснил, почему в расширенный список сборной России попал 41 футболист

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему в расширенный список национальной команды на матчи с Кипром и Хорватией в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года включён 41 игрок.
Карпин объяснил, почему в расширенный список сборной России попал 41 футболист
  • РИА Новости

«Это связано с тем, что даже те расширенные списки, которые мы публиковали перед матчами в сентябре и октябре, тренерскому штабу приходилось корректировать. После объявлений игроки проводили ещё по два-три матча, некоторые получали травмы. Поэтому в этот раз решили опубликовать такой, скажем так, очень расширенный список, который потом уже будет скорректирован под окончательный», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

По его словам, необходимо учитывать, что некоторые футболисты из данного списка только начинают выступать после травм, а другие могут в теории пропустить игру с Хорватией из-за перебора жёлтых карточек.

«Учитывая все эти нюансы, решили дать такой большой список. Так как это список очень расширенный, то есть и новички. Тренерский штаб следит за всеми игроками, которые могут помочь сборной», — добавил специалист.

11 ноября Россия сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14 ноября подопечные Валерия Карпина в Сплите встретятся с Хорватией. За два тура до окончания отборочного цикла россияне лидирую в группе H с 19 очками в активе, а хорваты находятся на второй строчке (17 очков).

Ранее был объявлен расширенный состав сборной России на матчи квалификации ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.

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