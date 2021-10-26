Семь новичков и отсутствие Дзюбы: объявлен расширенный состав сборной России на матчи с Кипром и Хорватией

Тренерский штаб сборной России обнародовал расширенный состав на ноябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года с национальными командами Кипра и Хорватии. В список, состоящий из 41 футболиста, попали нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев, лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов из «Уфы» и голкипер норвежского «Будё-Глимта» Никита Хайкин. При этом в национальную команду не вызвали Артёма Дзюбу.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин огласил расширенный состав на матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года с Кипром и Хорватией. На сей раз в списке оказался 41 игрок — на семь человек больше, чем в прошлый. Таким образом в команде решили перестраховаться на случай возможных травм, ведь перед сентябрьскими и октябрьскими встречами Валерий Карпин вынужден был довызывать новых исполнителей из-за повреждений. В окончательном ростере, который будет оглашён 1 ноября, по его словам, останется 27–28 человек.

⚡ Расширенный состав сборной на решающие матчи отбора на ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии! pic.twitter.com/HjgETY0vmp — Сборная России (@TeamRussia) October 25, 2021

«После объявлений игроки проводили ещё по два-три матча, некоторые получали травмы. Поэтому решили опубликовать такой, скажем так, очень расширенный список, который потом уже будет скорректирован под окончательный», — цитирует Карпина официальный сайт РФС.

По его мнению, необходимо учитывать, что некоторые футболисты только восстановились. Также есть игроки, которые рискуют пропустить матч с хорватами, если получат жёлтые карточки в поединке с Кипром.

«Поскольку список очень расширенный, есть и новички. Тренерский штаб следит за всеми игроками, которые могут помочь сборной… 7-8 ноября команда собирается в Санкт-Петербурге и начнёт подготовку. Тренировки будут проходить на стадионе «Петровский» и «Газпром Арене». 13 ноября запланирован вылет в Сплит», — добавил наставник.

Что касается вратарей, то в очередной раз штаб включил в состав сразу пять человек. Однако в данной линии не обошлось без изменений — в команду вернулся Сослан Джанаев из «Сочи». Также впервые в сборную оказались приглашены Илья Лантратов из «Химок» и Никита Хайкин из «Будё-Глимта», который на прошлой неделе сенсационно разгромил «Рому» (6:1) в Лиге конференций.

Первый тренер чемпиона Норвегии Дмитрий Гуленков уверен, что его экс-подопечный заслужил вызов и полностью готов к выступлениям за национальную команду.

«Конечно, я рад видеть Никиту в расширенном списке сборной России. Молодец, мальчишка, добился того, к чему шёл. У нас мало вратарей, которые так хорошо проявляют себя в Европе. Дальше уже всё зависит от него самого. Посмотрим, как себя покажет», — цитирует Гуленкова Sport24.

При этом очевидно, что за звание первого номера будут бороться Матвей Сафонов из «Краснодара» и Маринато Гилерме из «Локомотива», которые играли за национальную команду осенью, а также стабильно выходят в своих коллективах. По словам тренера вратарей сборной Виталия Кафанова, только их вызов не вызывает сомнений.

Меньше головной боли у Карпина должны вызывать фланги обороны, ведь в строй вернулись Вячеслав Караваев («Зенит») и Илья Самошников («Рубин»), которые получили травмы перед октябрьскими матчами. Впервые вызвали 23-летнего Данила Кругового из «Зенита». В октябре он принял участие в четырёх матчах петербуржцев во всех турнирах.

Не обошлось без новичков и в линии полузащиты. Ранее не играли за сборную Константин Марадишвили («Локомотив»), Александр Черников («Краснодар») и Роман Ежов («Крылья Советов»). Хавбек самарцев признался, что был шокирован попаданием в расширенный список.

«Для меня это стало неожиданностью. Моя задача — играть, я даже не думал об этом — а тут такое… Приятно удивился. Ехал с тренировки, и мне наш пресс-атташе написал: «Ты в расширенном списке». Сначала подумал, что это прикол какой-то. Потом посмотрел внимательнее — и правда так получилось. В голове в первые секунды была мысль: «Как такое вообще возможно?» Для меня это чудо», — приводит слова Ежова Sport24.

Также нельзя не отметить возвращение Александра Головина. Полузащитник «Монако» восстановился от травмы, хотя не выходил на поле с начала октября. Однако теперь у Карпина появился ещё один исполнитель, способный взять на себя функции плеймейкера. Добавить креатива вполне могут также Арсен Захарян («Динамо»), Алексей Миранчук («Аталанта») и Зелимхан Бакаев («Спартак»).

Весьма любопытным выглядит и список нападающих. Помимо Фёдора Смолова («Локомотив») и Антона Заболотного (ЦСКА) вновь вызваны лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов («Уфа»), на счету которого десять голов в чемпионате, и уже дебютировавший за национальную команду 19-летний игрок «Динамо» Константин Тюкавин. Приглашению юного форварда бело-голубых порадовался его агент Алексей Сафонов, который считает, что талантливый футболист уже вполне дорос до основы сборной.

«Парень работает, забивает в каждом матче, находится в прекрасной форме. Его вызов в основную команду полностью оправдан. Больше всего мне нравится то, что все критикуют Тюкавина, а он молча выходит на каждый матч и делает результат. Да, со «Спартаком» мог забивать третий мяч и заканчивать дерби. Не попал по воротам, ну, и Киллиан Мбаппе иногда мажет. У всех случается, мы же не видеоигру проходим», — подчеркнул агент.

А вот Иван Сергеев из «Крыльев Советов» впервые попал даже в расширенный состав сборной. Причём ранее Карпин достаточно тепло высказывался о нём. И это неудивительно, ведь в текущем сезоне РПЛ нападающий забил уже шесть мячей в 13 матчах.

«Мы за Сергеева сильно рады и ожидали, что это произойдёт как можно быстрее. Задачи у нас прежние — попадание в окончательный состав сборной, мы в своих игроков верим. Вопрос, почему его не звали раньше — это уже к главному тренеру. Я назову этот вызов заслуженным», — сказал спортивный директор клуба Сергей Корниленко.

Однако больше внимания обратило отсутствие в списке форварда «Зенита» Артёма Дзюбы. Напомним, 33-летний футболист попал в расширенный состав перед играми со Словакией и Словенией, но отказался от вызова, сославшись на плохую форму. Теперь же от его услуг отказался сам Карпин, хотя Артём забил в пяти матчах чемпионата страны подряд. Не самая удачная игра ветерана в Лиге чемпионов вполне могла убедить специалиста, что в его модели с высоким и энергозатратным прессингом такой нападающий просто не нужен.

Это снова породило опасения, что Дзюба больше не будет вызываться в национальную команду, пока её возглавляет Карпин. Так, экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела уверен, что форвард завершит карьеру в сборной.

«Я не удивлён, что Артёма нет в расширенном списке. Знал, Карпин его больше не вызовет… Дзюба — атипичный силовой футболист, он не скоростной, не дриблёр. Мне кажется, теперь Артёма не стоит ждать в сборной — его больше не вызовут. Время идёт, Дзюбе всё тяжелее и тяжелее играть на два фронта. Он уже взрослый человек всё-таки», — заявил специалист.

По мнению известного комментатора Дмитрия Губерниева, ситуация для форварда «Зенита» становится тревожной, хотя у него были шансы вернуться в коллектив.

«Все, кто должен, играют, а Дзюба, как я и предполагал, кусает локти, потому что в ближайших двух матчах Россия обойдётся без него. И более того, без него могут решить задачу. Никто не говорит «я — тренер», всегда есть тренерский штаб. Уверен, решение по Дзюбе — коллегиальное. Идёт он в сборную или нет — второй вопрос. На подножку поезда, который идёт в Катар, он вскочить мог», — подчеркнул Губерниев.

11 ноября Россия сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14-го подопечные Карпина в Сплите встретятся с Хорватией. За два тура до окончания отборочного этапа россияне лидируют в группе H с 19 очками в активе. Хорваты располагаются на второй строчке, отставая на два балла.