Без пощады: как «Зенит» забил семь мячей и нанёс «Спартаку» самое крупное поражение в истории РПЛ

«Зенит» разгромил «Спартак» в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). В дерби двух столиц подопечные Сергея Семака победили со счётом 7:1 и нанесли москвичам самое крупное поражение в их истории. По дублю на свой счёт записали Сердар Азмун и Андрей Мостовой, а вышедший на замену Артём Дзюба реализовал пенальти и повторил рекорд Олега Веретенникова по голам в истории чемпионатов России.

Согласно продвинутой статистике, в центральном матче 12-го тура РПЛ встречались команды с одними из лучших атакующих и защитных линий в чемпионате. Но если тот факт, что нападение «Зенита» входит в число сильнейших в стране, уже давно не поддаётся сомнению, то многие вряд ли рискнули бы применять подобные эпитеты к обороне «Спартака». Хотя по ожидаемым пропущенным голам подопечные Руя Витории с большим отрывом занимали первое место (6,4). Ближайшим преследователем было «Динамо», чей показатель xGA составлял 9,81.

Безусловно, подобная аномалия объяснялась довольно просто. Несмотря на тот факт, что коллективы уже успели провести большую часть первого круга, до настоящего момента календарь «Спартака» был довольно комфортным. И именно с матча с «Зенитом» начиналась серия игр, по итогам которой показатели красно-белых вполне могли стать не такими привлекательными. Помимо «Ростова» и «Уфы», им предстояли встречи с «Локомотивом» и «Краснодаром» — прямыми конкурентами за попадание в зону еврокубков. В связи с этим по итогам выезда в Санкт-Петербург подопечные Витории могли либо получить заряд уверенности, либо удар по психологии, способный выбить их из колеи и даже спровоцировать отставку главного тренера.

И в преддверии дерби двух столиц практически все факторы говорили в пользу «Зенита». Во-первых, беспроигрышная серия петербуржцев в очном противостоянии насчитывала семь матчей и длилась почти четыре года. Во-вторых, на поле «Газпром Арены» не мог выйти один из краеугольных камней обороны «Спартака» — Самуэль Жиго. Во встрече с «Динамо» француз получил четвёртую жёлтую карточку в нынешнем первенстве и был дисквалифицирован. В связи с этим защитная линия гостей приобрела крайне непривычный вид. Трио вместе с Георгием Джикией составили Максимилиано Кофрие и Николай Рассказов, всего несколько дней назад проваливший встречу с «Лестером» в Лиге Европы. Также в старте не нашлось места Зелимхану Бакаеву, которого сменил восстановившийся от травмы Квинси Промес.

В свою очередь, «Зенит» также не обошёлся без потерь. Далер Кузяев пропускал дерби из-за перебора жёлтых карточек, а Малком — из-за повреждения, полученного в противостоянии с «Ювентусом» в Лиге Европы. До последнего момента под вопросом оставалось и участие Клаудиньо, но бразильский новобранец успел восстановиться. Однако самым неожиданным стало отсутствие в старте Артёма Дзюбы. Сергей Семак решил сыграть по схеме 3-4-3 и тем самым не только отзеркалить формацию соперника, но и придать мобильности нападению. В результате лучший бомбардир в истории РПЛ и остался на скамейке.

И уже на первых минутах стало понятно, что решение было верным. Скоростное атакующее трио в лице Сердара Азмуна, Клаудиньо и Андрея Мостового при поддержке исполнявшего один точный заброс за другим Ярослава Ракицкого с ходу стало создавать колоссальные проблемы для обороны гостей. Акцент ожидаемо был сосредоточен на проблемной зоне на правом полуфланге, за которую отвечал Рассказов. Уже к шестой минуте «Зенит» трижды совершал прорывы через неё, но затем либо не хватало точности, либо форварды слишком рано совершали рывки, оказываясь в офсайде.

Уже на десятой минуте петербуржцы создали первый 100%-ный момент у ворот Александра Максименко. Вендел точной диагональной передачей в штрафную нашёл Клаудиньо, но олимпийский чемпион Токио не смог с ходу нанести удар. Бразилец не стушевался и выкатил мяч Азмуну, а когда его выстрел был заблокирован, всё же пробил сам. Казалось, гол неминуем, но находившийся в створе Джикия чудом спас «Спартак».

Пережив всплеск активности хозяев, гости попытались немного отвести игру от своих ворот, и это даже частично получилось. Проблема в том, что создать что-то серьёзное впереди не получалось. Петербуржцы быстро и своевременно отодвигались назад, а позиционным атакам подопечных Витории явно не хватало мысли: медленные перекаты с одного фланга на другой не позволяли застать врасплох противника, а дальние удары не несли опасности. Не помог спартаковцам даже тот факт, что уже на 13-й минуте поле был вынужден покинуть Дуглас Сантос. Бразилец получил травму и был заменён на Даниила Кругового.

Ключевым стал отрезок с 21-й по 28-ю минуты, в ходе которого защита «Спартака» стала давать один сбой за другим. За этот период красно-белые пропустили дважды, причём оба гола пришли с того же правого фланга. Правда, на этот раз критики заслуживал не только Рассказов, но и Виктор Мозес. В эпизоде с первым мячом партнёры по команде не разобрались, кто из них должен выдвигаться на подававшего в штрафную Ракицкого. В итоге навес пошёл на дальнюю штангу, а Азмун здорово выпрыгнул и неотразимо пробил головой. А в моменте со вторым уже сам нигериец не слишком плотно опекал Клаудиньо и дали тому нанести феноменальный удар в девятку.

Десятикратный чемпион России ответил неплохой атакой, завершившейся ударом Руслана Литвинова. Но придать импульс игре гостей этот эпизод не смог. Уже на 36-й минуте Ракицкий мастерски исполнил угловой и помог Азмуну оформить дубль и сравняться с Вагнером Лавом по голам в РПЛ, а в компенсированное время хозяева довели счёт до неприличного. «Спартак» практически в полном составе бросился вперёд и пропустил разящую контратаку. Мостовой откликнулся на длинный заброс Вильмара Барриоса, при помощи простейшего финта убрал Джикию и обнаружил перед собой пустые ворота. Максименко по ошибке выдвинулся вперёд и уже не мог помешать тому увеличить гандикап — 4:0.

Также по теме «Он приносит «Зениту» много очков»: Игонин о роли Дзюбы, ошибках Ловрена и дерби двух столиц со «Спартаком» Артём Дзюба с большой долей вероятности появится на поле с первых минут в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком». Об этом в интервью RT...

В результате второй тайм превратился в простую формальность, хотя Витория и попытался встряхнуть своих футболистов. Вместо Ларссона и Зобнина на поле вышли Михаил Игнатов и Йоррит Хендрикс соответственно, и на первых порах это оказало положительный эффект на игру «Спартака». Он даже сократил отставание усилиями Промеса, но «Зенит» всего две минуты спустя восстановил статус-кво. На этот раз Рассказов пропустил рывок Мостового и не смог помешать тому оформить дубль.

До настоящего момента «Спартак» ни разу не позволял «Зениту» более пяти раз поражать свои ворота в официальных матчах. Поэтому точный удар вышедшего со скамейки Артёма Дзюбы стал историческим сразу по двум причинам. Реализованный пенальти не только помог ему забить 143-й мяч и повторить рекорд Олега Веретенникова по голам в чемпионатах России, но и нанести его бывшей команде самое крупное поражение в очном противостоянии.

Но на этом мучения москвичей не закончились. Оставшись без удалённого за вторую жёлтую карточку Кофрие, они пропустили ещё раз. За две минуты до окончания основного времени Александр Ерохин также оправдал доверие тренера и отправил седьмой мяч в ворота принципиального оппонента. «Спартак» проиграл «Зениту» 1:7 и потерпел самое крупное поражение в своей истории.