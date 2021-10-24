«Спартак» и «Зенит» обменялись голами в начале второго тайма матча 12-го тура РПЛ

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В матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком» изменился счёт.
«Спартак» и «Зенит» обменялись голами в начале второго тайма матча 12-го тура РПЛ
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

В составе «Спартака» отличился на 53-й минуте матча голландец Квинси Промес. Вингер красно-белых забил мяч после того, как обыграл Ярослава Ракцикого в штрафной площади соперника и мощным ударом прошил Станислава Крицюка.

А на 56-й Андрей Мостовой из «Зенита» замкнул дальнюю штангу, оформив дубль.

На момент написания новости счёт 5:1 в пользу «Зенита».

Ранее Промес прокомментировал результат первого тайма матча с «Зенитом».

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