«Спартак» и «Зенит» обменялись голами в начале второго тайма матча 12-го тура РПЛ

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком» изменился счёт.

В составе «Спартака» отличился на 53-й минуте матча голландец Квинси Промес. Вингер красно-белых забил мяч после того, как обыграл Ярослава Ракцикого в штрафной площади соперника и мощным ударом прошил Станислава Крицюка.

А на 56-й Андрей Мостовой из «Зенита» замкнул дальнюю штангу, оформив дубль.

На момент написания новости счёт 5:1 в пользу «Зенита».

Ранее Промес прокомментировал результат первого тайма матча с «Зенитом».