«Спартак» и «Зенит» обменялись голами в начале второго тайма матча 12-го тура РПЛ
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В составе «Спартака» отличился на 53-й минуте матча голландец Квинси Промес. Вингер красно-белых забил мяч после того, как обыграл Ярослава Ракцикого в штрафной площади соперника и мощным ударом прошил Станислава Крицюка.
А на 56-й Андрей Мостовой из «Зенита» замкнул дальнюю штангу, оформив дубль.
На момент написания новости счёт 5:1 в пользу «Зенита».
Ранее Промес прокомментировал результат первого тайма матча с «Зенитом».