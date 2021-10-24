«Зенит» впервые в истории забил «Спартаку» семь мячей
- @fcsm_official
Команда с берегов Невы на своём поле переиграла красно-белых в игре 12-го тура чемпионата России по футболу со счётом 7:1.
По дублю оформили Сердар Азмун (20-я и 36-я минуты) и Андрей Мостовой (45-я и 56-я). Также голами отметились Клаудиньо (28-я), Артём Дзюба (80-я), Александр Ерохин (88-я).
В составе «Спартака» мяч забил Квинси Промес (53-я).
Ранее сообщалось, что Артём Дзюба повторил рекорд Олега Веретенникова по голам в чемпионате России.