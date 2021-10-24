«Зенит» впервые в истории забил «Спартаку» семь мячей

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Московский «Спартак» впервые в истории пропустил от «Зенита» из Санкт-Петербурга семь мячей в ходе одного матча.
«Зенит» впервые в истории забил «Спартаку» семь мячей
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Команда с берегов Невы на своём поле переиграла красно-белых в игре 12-го тура чемпионата России по футболу со счётом 7:1.

По дублю оформили Сердар Азмун (20-я и 36-я минуты) и Андрей Мостовой (45-я и 56-я). Также голами отметились Клаудиньо (28-я), Артём Дзюба (80-я), Александр Ерохин (88-я).

В составе «Спартака» мяч забил Квинси Промес (53-я).

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба повторил рекорд Олега Веретенникова по голам в чемпионате России.

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