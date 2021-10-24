Разящие контратаки и надёжные действия в обороне: как «Реал» обыграл «Барселону» в эль-класико

«Реал» одержал победу над «Барселоной» в эль-класико в десятом туре чемпионата Испании по футболу. Мадридцы намеренно отдали инициативу сопернику и дважды отличились в ходе быстрых контратак. В первом тайме счёт открыл Давид Алаба, а в добавленное судьёй время точку в противостоянии поставил Лукас Васкес. Каталонцам удалось лишь забить гол престижа за авторством Серхио Агуэро. При этом они практически не проникали в чужую штрафную и редко наносили опасные удары по воротам Тибо Куртуа.

Впервые за долгое время «Реал» подходил к эль-класико в роли явного фаворита. Мадридцы великолепно начали сезон, хотя и несколько подпортили впечатление от собственного выступления ничьей с «Вильярреалом» и сенсационным поражением от «Эспаньола». Эти осечки стоили команде единоличного лидерства. Однако в остальном она смотрится очень мощно и регулярно набирает очки. Способствует этому и великолепная форма Карима Бензема, который в восьми играх Примеры забил девять мячей.

«Барселону» же откровенно лихорадит. Она регулярно теряет очки в национальном первенстве, а в Лиге чемпионов вовсе разгромно уступила «Баварии» и «Бенфике». Каталонцы по-прежнему не могут прийти в себя после ухода Лионеля Месси, а Рональд Куман неспособен справиться с ситуацией. Поражение в дерби могло лишь подтолкнуть его к отставке.

При этом к важнейшему противостоянию коллектив подошёл с серьёзными потерями. Травмированными оказались основной центральный защитник Рональд Араухо, хавбек Педри и сразу два нападающих — Мартин Брейтуэйт и Усман Дембеле. В отсутствие форвардов Куман ожидаемо выпустил на острие Ансу Фати. В опорной зоне вместе с Серхио Бускетсом расположился ещё один молодой футболист — Гави. А связку в центре обороны составили Жерар Пике и Эрик Гарсия.

У Карло Анчелотти проблем было меньше. Не могли принять участия во встрече только давно травмированный Гарет Бэйл и являющийся основным исполнителем Лука Йович. А потому состав «Реала» получился достаточно предсказуемым. Единственное: место Эдуардо Камавинги на правом краю атаки занял Родриго.

С первых минут хозяева ожидаемо забрали мяч под свой контроль. Они владели инициативой и пытались нащупать проблемные места в обороне соперника. Особенно активно каталонцы были на левом фланге, где играли Хорди Альба и Мемфис Депай. Сюда же, создавая перегруз, регулярно смещался Фати. Лукасу Васкесу приходилось очень непросто. Однако в целом мадридцы защищались спокойно и не позволяли оппонентам проникать в собственную штрафную.

А вот выходить в атаку у «Реала» получалось хуже. «Барселона» при потере моментально включала прессинг и в большинстве случаев делала это успешно. Как результат контратаки у команды в первые 20 минут не проходили совсем, а Бензема скучал на чужой половине поля. Всё это привело к тому, что опасные моменты долго не мог создать ни один коллектив.

Однако постепенно контригра у подопечных Анчелотти наладилась. Они тоже чаще шли вперёд по левому флангу, где Винисиус противостоял Оскару Мингесе. Одна из их «дуэлей» едва не закончилась назначением пенальти. Бразилец с удовольствием упал после касания защитника в штрафной, но судья Хосе Санчес Мартинес на «точку» показывать не стал. Латиноамериканца же попытался успокоить прибежавший Альба, тем самым едва не спровоцировавший потасовку.

А вскоре зрители стали свидетелями первого упущенного шанса. Серджино Дест после передачи Депая и скидки Фати из пределов штрафной бил практически в упор, но умудрился отправить снаряд выше перекладины.

Ответ «Реала» получился голевым. Тактика команды с быстрыми выходами в атаку в этом эпизоде полностью сработала. Депай допустил потерю возле чужой штрафной, и мадрицы моментально убежали вперёд. Главным героем стал Давид Алаба, который сам совершил отбор и подключился к атаке. Родриго наградил центрального защитника передачей, а тот идеально пробил в дальний угол.

«Барселона» едва не отыгралась спустя пару минут. После подачи корнера Жерар Пике остался в полном одиночестве и пробил головой в дальний угол, но чудом не попал в цель. Больше опасных моментов до перерыва не возникло. Удивительно, но выстрел Алабы остался в первой половине встречи единственным, пришедшимся в створ.

Куман явно остался не доволен увиденным в атаке и в перерыве усилил её Филиппе Коутиньо. Бразилец заменил Мингесу, а Дест опустился в оборону. Однако появление креативного футболиста на позиции под нападающим помогло несильно. Сине-гранатовые по-прежнему много владели мячом, но не проникали в чужую штрафную. Соперник оборонялся надёжно и компактно, практически не оставляя пространства между линиями. А в опорной зоне великолепно смотрелись Тони Кроос, Лука Модрич и Каземиро.

Куда опаснее получались контратаки «Реала». Один Бензема упустил пару шансов отличиться. После скидки от Модрича он в упор пробил в Марка-Андре тер Штегена, а затем чудом не смог замкнуть прострел Ферлана Менди. У каталонцев подобных шансов не было. Запомнились разве что выстрел Деста выше ворот да неточный удар головой в исполнении вышедшего на замену Серхио Агуэро. У Тибо Куртуа практически не было работы.

Чтобы исправить ситуацию, Куман бросил в бой уже упомянутого Агуэро, а чуть позже — высокого мощного Люка де Йонга. Мало того, в атаку пошёл Жерар Пике. Но не помогло и это. А на 93-й минуте мадрицы окончательно сняли все вопросы о победителе. Успех снова принесла контратака. Свежий Марко Асенсио протащил мяч в чужую штрафную и пробил. Тер Штеген спас свою команду, но ничего не мог поделать с добиванием от Васкеса.

Только после этого каталонцам, наконец, удалось отличиться. Агуэро после прострела Деста поразил цель и отметился дебютным голом за «Барселону». Но времени на камбэк у хозяев не осталось. Симптоматично, что удар аргентинца в итоге стал для команды всего лишь вторым, пришедшимся в створ чужих ворот.

Таким образом, сине-гранатовые не только потерпели второе поражение в последних трёх матчах Примеры, но и проиграли четвёртое класико подряд. В пассиве же Кумана три осечки в дерби. Анчелотти, напротив, впервые в карьере одержал победу на «Камп Ноу» в рамках Примеры.