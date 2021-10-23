Анчелотти: думаю, мне пора победить «Барселону» на «Камп Ноу»

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной» в десятом туре испанской футбольной Примеры.
Анчелотти: думаю, мне пора победить «Барселону» на «Камп Ноу»
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«Волноваться — это нормально, бояться — иногда тоже. Это хорошие эмоции. Если ты не боишься, то идешь на льва так, будто это кот. Страх — это хорошее чувство. Также необходима уверенность. Я считаю, что у меня крепкая команда, игроки сильны не только технически и физически, но и психологически», — цитирует Ачелотти ESPN.

Тренер отметил, что у него периодически возникает какая-то боязнь перед матчем или тренировкой, но это абсолютно нормально. При этом он считает, что в жизни существует вещи и похуже, чем поражение в игре. 

«Думаю, мне пора выиграть матч на «Камп Ноу». Но это лишь три очка. Нужно биться за каждый балл не только в играх против «Барсы», если хочется выиграть чемпионат», — добавил специалист.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится 24 октября на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии. «Реал» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, а «Барса» располагается на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова побороться с «Реалом» за Килиана Мбаппе.

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