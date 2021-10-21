AS: «Барселона» готова побороться с «Реалом» за Мбаппе

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Каталонский футбольный клуб «Барселона» намерен побороться с мадридским «Реалом» за нападающего французского ПСЖ Килиана Мбаппе, который будущим летом должен стать свободным агентом.
AS: «Барселона» готова побороться с «Реалом» за Мбаппе
  • AP

Как сообщает AS, сине-гранатовые готовы предложить 22-летнему игроку подписной бонус в размере €90 млн. В клубе предполагают, что «Барселона» сможет потянуть такую сделку как раз в июле 2022 года.

При этом руководство каталонцев думает, что «Реал» может позволить себе только предложение в размере €50 млн.

Также «Барса» хочет предложить Мбаппе зарплату выше, чем в «Реале». Однако мадридский клуб уверен, что обладает преимуществом в борьбе за форварда. 

Мбаппе в общей сложности провёл 184 матча за ПСЖ, забил 138 мячей и отдал 69 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов отпустить полузащитника Рахима Стерлинга в «Барселону» за €80 млн.

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