Marca: «Манчестер Сити» готов отпустить Стерлинга в «Барселону» за €80 млн

Каталонская «Барселона» интересуется нападающим «Манчестер Сити» 26-летним Рахимом Стерлингом.

По информации Marca, руководство горожан готово отпустить игрока в каталонский клуб за €80 млн. «Барселона» в связи с финансовыми проблемами не может потянуть этот трансфер.

Напомним, что в нынешнем сезоне Стерлинг принял участие в восьми матчах Английской премьер-лиги, в которых забил один мяч.

Футболист перешёл в «Сити» из «Ливерпуля» в 2015 году.

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