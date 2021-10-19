Marca: «Манчестер Сити» готов отпустить Стерлинга в «Барселону» за €80 млн
- AP
По информации Marca, руководство горожан готово отпустить игрока в каталонский клуб за €80 млн. «Барселона» в связи с финансовыми проблемами не может потянуть этот трансфер.
Напомним, что в нынешнем сезоне Стерлинг принял участие в восьми матчах Английской премьер-лиги, в которых забил один мяч.
Футболист перешёл в «Сити» из «Ливерпуля» в 2015 году.
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