Кассано: Роналду не входит в пятёрку лучших игроков в истории
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«Хватит драм. Криштиану Роналду — лучший игрок в истории? Он даже не входит в пятёрку лучших. Для меня Лионель Месси, Пеле, Марадона, Кройф и Роналдо — это феномены другого уровня. Если бы мне пришлось кого-то менять в списке, я бы поставил Марко ван Бастена», — цитирует Кассано «Чемпионат» со ссылкой на канал Bobo Tv.
Напомним, что летом Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.
Португалец в этом сезоне провёл шесть матчей за «Юнайтед» и забил пять мячей.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» на 95-й минуте вырвал ничью в матче АПЛ с «Кристал Пэлас».