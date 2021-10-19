Кассано: Роналду не входит в пятёрку лучших игроков в истории

Короткая ссылка
Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано назвал имена пяти лучших форвардов за всю историю футбола по его мнению.
Кассано: Роналду не входит в пятёрку лучших игроков в истории
  • AP

«Хватит драм. Криштиану Роналду — лучший игрок в истории? Он даже не входит в пятёрку лучших. Для меня Лионель Месси, Пеле, Марадона, Кройф и Роналдо — это феномены другого уровня. Если бы мне пришлось кого-то менять в списке, я бы поставил Марко ван Бастена», — цитирует Кассано «Чемпионат» со ссылкой на канал Bobo Tv.

Напомним, что летом Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.

Португалец в этом сезоне провёл шесть матчей за «Юнайтед» и забил пять мячей.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» на 95-й минуте вырвал ничью в матче АПЛ с «Кристал Пэлас».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить