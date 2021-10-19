Кассано: Роналду не входит в пятёрку лучших игроков в истории

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано назвал имена пяти лучших форвардов за всю историю футбола по его мнению.

«Хватит драм. Криштиану Роналду — лучший игрок в истории? Он даже не входит в пятёрку лучших. Для меня Лионель Месси, Пеле, Марадона, Кройф и Роналдо — это феномены другого уровня. Если бы мне пришлось кого-то менять в списке, я бы поставил Марко ван Бастена», — цитирует Кассано «Чемпионат» со ссылкой на канал Bobo Tv.

Напомним, что летом Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.

Португалец в этом сезоне провёл шесть матчей за «Юнайтед» и забил пять мячей.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» на 95-й минуте вырвал ничью в матче АПЛ с «Кристал Пэлас».