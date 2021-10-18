«Арсенал» на 95-й минуте вырвал ничью в матче АПЛ с «Кристал Пэлас»

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Лондонский «Арсенал» сыграл вничью в столичном дерби с «Кристал Пэлас» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Арсенал» на 95-й минуте вырвал ничью в матче АПЛ с «Кристал Пэлас»
  • Reuters
  • © Hannah Mckay

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счётом 2:2.

«Канониры» вышли вперёд на восьмой минуте благодаря голу Пьера-Эмерика Обамеянга. На 50-й минуте Кристиан Бентеке восстановил равенство, а на 73-й повели гости — забил Одсонн Эдуард. Однако на 95-й минуте «Арсенал» усилиями Александра Ляказетта всё же ушёл от поражения.

«Арсенал», набравший 11 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Кристал Пэлас» с восемью баллами находится на 14-й строчке. 

Ранее сообщалось, что гол Гарри Кейна помог «Тоттенхэму» обыграть «Ньюкасл» в восьмом туре АПЛ.

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