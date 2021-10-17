Гол Кейна помог «Тоттенхэму» обыграть «Ньюкасл» в восьмом туре АПЛ
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Встреча прошла в Ньюкасл-апон-Тайн и завершилась в пользу гостей — 3:1.
На второй минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Каллума Уилсона. На 17-й Тангай Н'Домбеле восстановил равенство, а на 22-й уже повёл «Тоттенхэм» — отличился Гарри Кейн. На четвёртой компенсированной минуте к первому тайму Сон Хын Мин забил третий мяч в ворота «Ньюкасла». На 89-й минуте игрок «Хотспур» Эрик Дайер отметился автоголом.
На 83-й минуте «сороки» остались в меньшинстве после удаления Джонджо Шелви.
«Тоттенхэм» набрал 15 очков и поднялся на пятое место в чемпионате Англии по футболу. «Ньюкасл» находится на 18-й строчке с тремя баллами в активе.
Ранее сообщалось, что матч «Ньюкасла» с «Тоттенхэмом» был прерван из-за того, что болельщику стало плохо.