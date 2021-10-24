Анчелотти: Класико будет существовать и без Месси, Криштиану и Рамоса

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной» в десятом туре испанской футбольной Примеры.

«Мы ещё не знаем, каких высот могут достичь такие игроки, как Ансу Фати или Винисиус, но мы точно знаем, что Класико всегда будет очень большим матчем. Класико будет существовать и без Месси, Криштиану и Рамоса», — цитирует Анчелотти Marca.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится 24 октября на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии. «Реал» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, а «Барса» располагается на седьмой строчке.

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