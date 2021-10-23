Фаер-шоу на трибунах и проникновение на поле: как фанаты едва не сорвали матч Лиги 1 «Сент-Этьен» — «Анже»

Фанаты «Сент-Этьена» едва не сорвали домашний матч чемпионата Франции с «Анже». Перед началом игры болельщики, недовольные последними результатами команды, с помощью пиротехники прожгли дыры на сетке ворот. Также они устроили масштабное фаер-шоу на трибунах. Чтобы успокоить поклонников хозяев, на стадионе «Жеффруа-Гишар» появилась полиция. Судье пришлось увести команды с поля, однако спустя час встреча всё-таки стартовала.

Матч 11-го тура чемпионата Франции по футболу между «Сент-Этьеном» и «Анже» был омрачён фанатскими беспорядками. Игра должна была начаться в 22:00 по московскому времени, но стартовала лишь через час из-за агрессивного поведения местных болельщиков. Задержку вызвало проникновение на поле нескольких посторонних, которые петардами прожгли сетку на воротах.

Также поклонники хозяев забросали газон фаерами и устроили масштабное пиротехническое шоу на трибунах. Таким образом они протестовали против руководства клуба и главного тренера команды Клода Пюэля. Проводить встречу в таких условиях было просто опасно. В ситуацию пришлось вмешаться полиции, которая окружила поле по периметру.

Судья Антони Готье вынужден был отправить оба коллектива в раздевалку. Спустя некоторое время игроки всё-таки вернулись, и арбитр дал стартовый свисток. При этом диктор на стадионе «Жеффруа-Гишар» объявил, что в случае возобновления противоправных действий матч будет остановлен окончательно.

К счастью, в дальнейшем всё прошло относительно спокойно, а болельщики даже стали свидетелями камбэка «Сент-Этьена». По ходу второго тайма зелёные проигрывали со счётом 0:2, но сумели уйти от поражения, забив решающий мяч в добавленное рефери время. Возможно, проявленный любимцами характер ненадолго усмирит гнев фанатов.

Сам Пюэль, против которого в основном и нацелены действия торсиды, после финального свистка сохранял удивительное спокойствие. По его словам, произошедшее лишь дополнительно мотивировало подопечных.

«Мы обсудили этот момент все вместе в раздевалке. Игроки были мотивированы, готовы к бою. Перед выходом на поле пришлось очень быстро размяться. «Анже» попытался воспользоваться ситуацией, начав агрессивно, но мы оставались в игре и проявили профессионализм. Важно, что удалось сохранить концентрацию», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба.

В свою очередь, его коллега Жеральд Батикл признался, что главной задачей во время незапланированного часового перерыва стало поддержание футболистов в нормальном физическом состоянии.

«Мы вернулись в раздевалку тогда же, когда и «Сент-Этьен». Старались, чтобы игроки оставались разогретыми и не охлаждались. Выполняли небольшие движения на месте. Арбитр заверил нас, что предупредит о возвращении на поле за десять минут», — цитирует тренера «Экип».

Он также выразил недоумение поведением болельщиков, которые, по его мнению, должны быть рады возможности посещать арены после долгой паузы.

«Мы должны радоваться тому, что увиделись, ощутить большой праздник. Нужно, чтобы ответственные лица нашли решение этим беспорядкам и мы снова смогли воспринимать футбол как праздник», — добавил Батикл.

Впрочем, бесчинства, устроенные фанатами хозяев, не стали сюрпризом. Ещё накануне игры с «Анже» они вывесили баннер с требованием Пюэлю оставить свой пост в течение суток. Просьба выполнена не была. Затем в социальных сетях появилось открытое письмо одной из ведущих группировок «Сент-Этьена» MagicFan91. В нём члены организации обещали прийти на стадион «Жеффруа-Гишар» только к стартовому свистку и воздержаться от поддержки команды.

Недовольство поклонников клуба можно понять, ведь десятикратные чемпионы Франции в последние годы не блещут результатами. В 2019-м зелёные заняли в национальном первенстве высокое четвёртое место под руководством Жан-Луи Гассета. Однако по окончании сезона его сменил как раз Пюэль. После этого начался резкий спад. В 2020-м прославленный коллектив едва не вылетел из элитного дивизиона, заняв 17-ю строчку. В следующем розыгрыше Лиги 1 он также вынужден был бороться за выживание и только в концовке выправил положение и финишировал на 11-м месте. Единственным светлым пятном стал выход в финал Кубка Франции.

В нынешнем сезоне «Сент-Этьен» стартовал ещё хуже. В десяти первых турах команда набрала только четыре очка, не одержав ни одной победы, и опустилась на дно турнирной таблицы. Последней каплей стало унизительное разгромное поражение от скромного «Страсбурга» — 1:5. В такой ситуации Пюэлю сложно завоевать любовь болельщиков. Его упрекают в излишне закрытом рациональном футболе и припоминают прошлое. Всю карьеру футболиста тренер провёл в «Монако», который местные фанаты недолюбливают.

Отдельно достаётся руководству клуба в лице главных акционеров Ролана Ромейера и Бернарда Каяццо. Ещё в апреле текущего года они заявили о желании продать «Сент-Этьен», на котором висит огромный долг, но сделать это пока не удалось. В сентябре о заинтересованности сообщил принц Камбоджи Нородом Равичак. Он пообещал заботиться о десятикратных чемпионах страны и привлечь надёжных партнёров.

Однако сделка не состоялась. По информации французских СМИ, по итогам аудита потенциального покупателя не устроило финансовое состояние клуба. Также сообщается, что лучшее предложение сделал бизнесмен Оливье Маркариан. Пока же новый владелец не найден, зелёные вынуждены экономить на всём. В последние годы руководству приходится продавать лидеров, а взамен брать либо недорогих футболистов, либо свободных агентов.

К сожалению, нынешний скандал с участием фанатов — не первый в текущем сезоне Лиги 1. В конце августа массовые беспорядки разгорелись на игре третьего тура национального первенства между «Ниццей» и «Марселем». Тогда матч, проходивший на стадионе «Альянц Ривьера», был досрочно прекращён на 75-й минуте.

Началось всё с того, что в нападающего «Олимпика» Димитри Пайета кинули бутылку с трибуны. Попадание оказалось настолько сильным, что футболист, пытавшийся подать угловой, упал на газон. Поднявшись на ноги, он швырнул её обратно. Это спровоцировало забег на поле болельщиков и драку с участием обеих команд. Один из фанатов даже успел нанести удар Пайету.

Встречу сначала прервали на неопределённое время. А поклонников хозяев попытался успокоить лично президент клуба Жан-Пьер Ривер. Однако наставник гостей Хорхе Сампаоли увёл свою команду с поля и отказался возвращаться. Специалиста можно было понять, ведь его футболист совсем недавно получил повреждение после попадания посторонним предметом. В стартовом туре бутылкой до крови разбили губу Валантену Ронжье.

В результате судейская бригада засчитала «Марселю» техническое поражение, поскольку на поле «Олимпик» так и не появился. Но позже руководство Лиги 1 приняло другое решение и постановило переиграть встречу на нейтральной территории. При этом с «Ниццы» сняли два очка, одно из которых — условно. Защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса дисквалифицировали на две игры, а Пайета — на одну условно. Физиотерапевта марсельской команды Пабло Фернандеса, принимавшего активное участие в драке, вовсе отстранили от футбольной деятельности на девять месяцев.

Серьёзно пострадали и поклонники «орлят». Фанатская трибуна команды оказалась закрыта на четыре поединка, а напавший на Пайета болельщик получил год тюремного заключения условно.