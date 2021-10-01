«Нацелились именно на Глена»: юных фанатов «Спарты» обвинили в расизме по отношению к темнокожим футболистам «Рейнджерс»
- AP
- © Petr David Josek
Матч второго тура группового этапа Лиги Европы между «Спартой» и «Рейнджерс», который состоялся в четверг в Праге, оказался омрачён довольно неожиданным скандалом. После финального свистка местных детей, заполнивших стадион «Дженерали Арена — Летна», обвинили в проявлении расизма.
Изначально встреча должна была состояться при пустых трибунах из-за схожего эпизода. Ранее УЕФА наложил на хозяев санкции в виде проведения одной домашней игры без зрителей за оскорбления в адрес темнокожего футболиста «Монако» Орельена Тчуамени в рамках квалификации турнира. Однако «Спарта» добилась допуска на арену школьников в возрасте до 14 лет.
В результате матч посетили более 10 тыс. подростков. Однако юные болельщики отметились не только поддержкой своей команды. По информации СМИ, с самого начала игры они регулярно освистывали темнокожих исполнителей гостей, а больше остальных доставалось полузащитнику Глену Камара: каждое его касание мяча дети встречали гулом. Вполне вероятно, именно это вывело финского футболиста из себя и стало причиной удаления на 74-й минуте.
После игры своё недовольство произошедшим выразил юрист хавбека Аамер Анвар. По его мнению, данная ситуация продемонстрировала, насколько актуальна проблема с расизмом в Чехии.
«Я надеялся, закрытие стадиона «Спарты» для болельщиков из-за оскорблений в адрес Тчуамени из «Монако» и допуск 10 тыс. детей будет означать, что Камара и другие темнокожие футболисты «Рейнджерс» не столкнутся с проявлениями расизма. Сегодня вечером не повезло, поскольку дети продолжили эти позорные издевательства», — написал Анвар в Twitter.
Внимание на инцидент обратил и главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард, который перед матчем выразил уверенность: на этот раз случаев дискриминации не возникнет. В итоге специалист остался разочарован, хотя и признался, что это не сильно его удивило.
«Они нацелились именно на Глена, и это расстраивает особенно. На трибунах присутствовало много детей как раз потому, что здесь уже происходило подобное. Собственно, если дело именно в этом, ситуация очень досадная», — цитирует специалиста The Daily Record.
По его словам, в УЕФА должны больше времени уделять вопросам борьбы с расизмом и сильнее озаботиться этим явлением. Как считает наставник, необходимо гораздо строже наказывать за любое проявление дискриминации для её полного искоренения.
«Важно, чтобы руководство УЕФА относилось к этому серьёзнее и предпринимало больше действий. А до тех пор мы будем ещё долго сталкиваться с подобными случаями», — добавил тренер.
В свою очередь, «Спарта» встала на защиту собственных болельщиков, поблагодарив их за поддержку команды. Представители клуба назвали необоснованными и недопустимыми обвинения и оскорбления в адрес юных фанатов.
«Прекратите нападки на наших детей! Клуб с гордостью будет их защищать, они — наше будущее и гордость. Клеветать на них в интернете — огромная трусость.
В соцсетях в адрес Чешской Республики, её граждан и даже детей звучат беспрецедентные ксенофобские высказывания. Вы описываете их поведение неверно, словно вправе осуждать манеру выражения эмоций шестилетними болельщиками, которые понятия не имеют о расизме. Это неуместно», — говорится в заявлении на официальном сайте 33-кратных чемпионов страны.
Также в пресс-службе пражского коллектива отметили, что высказывания юриста Камара выходят за рамки его полномочий.
«В Чехии поведением Анвара уже бы занималась Коллегия адвокатов. Его активизм и онлайн-травля должны быть изучены соответствующим учреждением в Шотландии. Разжигание ксенофобских настроений и словесные нападки на беззащитных детей — это за рамками морали и приличия… Мы просим представителей «Рейнджерс» сделать всё от них зависящее для прекращения ксенофобских высказываний по отношению к нашим детям, нашей прекрасной стране и её жителям», — говорится в сообщении.
Это уже второй расистский скандал с участием Камары, произошедший в Чехии, чуть более чем за полгода. Предыдущий разгорелся в марте во время матча 1/8 финала ЛЕ между «Рейнджерс» и другим коллективом из Праги «Славией». Глен напал на хавбека соперника Ондржея Куделу, а после рассказал, что тот называл его обезьяной.
В итоге Камара получил дисквалификацию на три матча под эгидой УЕФА. Его оппонент по итогам инцидента понёс куда более жёсткое наказание в виде отстранения на десять игр. Из-за этого ему пришлось пропустить Евро-2020. Не исключено, что чешские болельщики могли затаить обиду на 25-летнего темнокожего игрока за потерю опытного Куделы в преддверии первенства континента.
Сам Камара принял участие в Евро и провёл в составе сборной Финляндии все три матча. После этого в российских СМИ даже появилась информация об интересе к нему со стороны «Спартака». Агент спортсмена подтвердил информацию о переговорах с отечественным клубом, но красно-белые опровергли эти слухи.