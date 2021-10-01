«Нацелились именно на Глена»: юных фанатов «Спарты» обвинили в расизме по отношению к темнокожим футболистам «Рейнджерс»

Футболист «Рейнджерс» Глен Камара подвергся оскорблениям во время матча групповой стадии Лиги Европы со «Спартой». Болельщики чешской команды, основную часть которых составляли подростки, освистывали каждое касание мяча темнокожим игроком. Юрист финского полузащитника африканского происхождения заявил, что инцидент продемонстрировал всю актуальность проблемы расизма в Чехии. Пражский клуб, в свою очередь, встал на защиту детей.

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы между «Спартой» и «Рейнджерс», который состоялся в четверг в Праге, оказался омрачён довольно неожиданным скандалом. После финального свистка местных детей, заполнивших стадион «Дженерали Арена — Летна», обвинили в проявлении расизма.

Изначально встреча должна была состояться при пустых трибунах из-за схожего эпизода. Ранее УЕФА наложил на хозяев санкции в виде проведения одной домашней игры без зрителей за оскорбления в адрес темнокожего футболиста «Монако» Орельена Тчуамени в рамках квалификации турнира. Однако «Спарта» добилась допуска на арену школьников в возрасте до 14 лет.

В результате матч посетили более 10 тыс. подростков. Однако юные болельщики отметились не только поддержкой своей команды. По информации СМИ, с самого начала игры они регулярно освистывали темнокожих исполнителей гостей, а больше остальных доставалось полузащитнику Глену Камара: каждое его касание мяча дети встречали гулом. Вполне вероятно, именно это вывело финского футболиста из себя и стало причиной удаления на 74-й минуте.

После игры своё недовольство произошедшим выразил юрист хавбека Аамер Анвар. По его мнению, данная ситуация продемонстрировала, насколько актуальна проблема с расизмом в Чехии.

«Я надеялся, закрытие стадиона «Спарты» для болельщиков из-за оскорблений в адрес Тчуамени из «Монако» и допуск 10 тыс. детей будет означать, что Камара и другие темнокожие футболисты «Рейнджерс» не столкнутся с проявлениями расизма. Сегодня вечером не повезло, поскольку дети продолжили эти позорные издевательства», — написал Анвар в Twitter.

Внимание на инцидент обратил и главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард, который перед матчем выразил уверенность: на этот раз случаев дискриминации не возникнет. В итоге специалист остался разочарован, хотя и признался, что это не сильно его удивило.

«Они нацелились именно на Глена, и это расстраивает особенно. На трибунах присутствовало много детей как раз потому, что здесь уже происходило подобное. Собственно, если дело именно в этом, ситуация очень досадная», — цитирует специалиста The Daily Record.

По его словам, в УЕФА должны больше времени уделять вопросам борьбы с расизмом и сильнее озаботиться этим явлением. Как считает наставник, необходимо гораздо строже наказывать за любое проявление дискриминации для её полного искоренения.

«Важно, чтобы руководство УЕФА относилось к этому серьёзнее и предпринимало больше действий. А до тех пор мы будем ещё долго сталкиваться с подобными случаями», — добавил тренер.

В свою очередь, «Спарта» встала на защиту собственных болельщиков, поблагодарив их за поддержку команды. Представители клуба назвали необоснованными и недопустимыми обвинения и оскорбления в адрес юных фанатов.

«Прекратите нападки на наших детей! Клуб с гордостью будет их защищать, они — наше будущее и гордость. Клеветать на них в интернете — огромная трусость.

В соцсетях в адрес Чешской Республики, её граждан и даже детей звучат беспрецедентные ксенофобские высказывания. Вы описываете их поведение неверно, словно вправе осуждать манеру выражения эмоций шестилетними болельщиками, которые понятия не имеют о расизме. Это неуместно», — говорится в заявлении на официальном сайте 33-кратных чемпионов страны.

Также в пресс-службе пражского коллектива отметили, что высказывания юриста Камара выходят за рамки его полномочий.

«В Чехии поведением Анвара уже бы занималась Коллегия адвокатов. Его активизм и онлайн-травля должны быть изучены соответствующим учреждением в Шотландии. Разжигание ксенофобских настроений и словесные нападки на беззащитных детей — это за рамками морали и приличия… Мы просим представителей «Рейнджерс» сделать всё от них зависящее для прекращения ксенофобских высказываний по отношению к нашим детям, нашей прекрасной стране и её жителям», — говорится в сообщении.

Это уже второй расистский скандал с участием Камары, произошедший в Чехии, чуть более чем за полгода. Предыдущий разгорелся в марте во время матча 1/8 финала ЛЕ между «Рейнджерс» и другим коллективом из Праги «Славией». Глен напал на хавбека соперника Ондржея Куделу, а после рассказал, что тот называл его обезьяной.

В итоге Камара получил дисквалификацию на три матча под эгидой УЕФА. Его оппонент по итогам инцидента понёс куда более жёсткое наказание в виде отстранения на десять игр. Из-за этого ему пришлось пропустить Евро-2020. Не исключено, что чешские болельщики могли затаить обиду на 25-летнего темнокожего игрока за потерю опытного Куделы в преддверии первенства континента.

Сам Камара принял участие в Евро и провёл в составе сборной Финляндии все три матча. После этого в российских СМИ даже появилась информация об интересе к нему со стороны «Спартака». Агент спортсмена подтвердил информацию о переговорах с отечественным клубом, но красно-белые опровергли эти слухи.