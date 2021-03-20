Футболист «Рейнджерс» Камара рассказал об оскорблениях игрока «Славии» по расовому признаку

Полузащитник шотландского клуба «Рейнджерс» Глен Камара рассказал о конфликте, который произошёл во время ответного матча 1/8 финала футбольной Лиги Европы с чешской «Славией» (0:2).

«Подлые расистские оскорбления со стороны Куделы имели место на международной арене, и бездействие УЕФА будет рассматриваться как допущение расизма», — цитирует Камару Sky Sports.

По его словам, футболист «Славии» Ондржей Кудела спорил во время матча с одним из игроков «Рейнджерс». В этот момент вмешаться в спор решил Камара, а Кудела сказал ему заткнуться.

«И добавил: «Секундочку, мой друг». Затем он подошёл ко мне, прикрывая рот, наклонился к моему уху и произнёс: «Ты грёбаная обезьяна, ты знаешь, что это так». Я был шокирован и напуган, услышав такое от профессионального футболиста», — сказал Камара.

Напомним, что главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард обвинил Куделу в расизме, а «Славия» объявила на сайте, что Кудела подвергся нападению со стороны Камары.

Ранее «Славия» заявила об избиении своего игрока после матча Лиги Европы.