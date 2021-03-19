«Славия» заявила об избиении своего игрока после матча Лиги Европы

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Защитник пражской «Славии» Ондржей Кудела был избит в подтрибунном помещении после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с «Рейнджерс» из Глазго (2:0).
«Славия» заявила об избиении своего игрока после матча Лиги Европы
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт пражского клуба, по окончании встречи игроков «Славии» не пустили в раздевалку, а защитник подвергся нападению со стороны полузащитника «Рейнджерс» Глена Камары.

Отмечается, что инцидент произошёл в присутствии главного тренера клуба из Глазго Стивена Джеррарда и представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее сообщалось, что Джеррард обвинил Куделу в расизме после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

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