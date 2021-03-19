«Славия» заявила об избиении своего игрока после матча Лиги Европы
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- РИА Новости
Как сообщает официальный сайт пражского клуба, по окончании встречи игроков «Славии» не пустили в раздевалку, а защитник подвергся нападению со стороны полузащитника «Рейнджерс» Глена Камары.
Отмечается, что инцидент произошёл в присутствии главного тренера клуба из Глазго Стивена Джеррарда и представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Ранее сообщалось, что Джеррард обвинил Куделу в расизме после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.