Тренер «Рейнджерс» обвинил игрока «Славии» в расизме после матча Лиги Европы

Главный тренер «Рейнджерс» из Глазго Стивен Джеррард обвинил защитника пражской «Славии» Ондржея Куделу в расизме после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

«Глен Камара один из моих игроков. Я построил очень прочные отношения с ним и на 100% верю ему в том, что он говорит с точки зрения обвинения. Другие игроки вокруг него слышали это», — приводит слова Джеррарда The Scottish Sun.

Тренер отмечает, что гордится своими игроками.

«Я буду стоять лицом к лицу с Гленом Камарой и разберусь с этим, как бы он ни хотел. Ситуацию теперь должны решать в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Надеюсь, что она не останется незамеченной», — добавил он.

«Славия» одержала победу над «Рейнджерс» со счётом 2:0 и вышла в 1/4 финала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Кудела был избит в подтрибунном помещении после матча Лиги Европы с «Рейнджерс».