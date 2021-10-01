Витория — о победе над «Наполи»: мы стоим друг за друга и сосредоточены на работе
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«Мы стоим друг за друга и сосредоточены на работе!» — написал Витория в Instagram.
«Спартак» на выезде обыграл «Наполи» со счётом 3:2 и теперь с тремя очками занимает второе место в группе C. В следующем матче красно-белые сыграют дома с «Лестером» 20 октября.
Ранее бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв подверг критике итальянский «Наполи» и «Спартак» за игру во втором туре группового этапа Лиги Европы.