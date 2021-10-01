Ветеран ЦСКА о матче «Наполи» — «Спартак»: это не игра, а пародия на футбол

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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв подверг критике итальянский «Наполи» и «Спартак» за игру во втором туре группового этапа Лиги Европы.
Ветеран ЦСКА о матче «Наполи» — «Спартак»: это не игра, а пародия на футбол
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«Обе команды очень слабые, это не игра, а пародия на футбол. Спартаковцы испугались, отскакивали от итальянцев, давали им спокойно разыгрывать в пас. Они в обороне играть не умеют, не подбирают мяч, не идут на него. Просто позор нашего футбола. Зачем столько жёлтых карточек? Хочется на спартаковских защитников в экран кричать. Да и «Наполи» не умеет играть в футбол, всегда с ними наши команды расправлялись», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Он признался, что рад за главного тренера «Спартака» Руя Виторию. Тем не менее эксперт подчеркнул, что смотреть в составе москвичей можно только на Эсекьеля Понсе, а защитник российской команды Максимилиано Кофрие слишком неповоротливый.

«Пока у красно-белых такая ужасная оборона, им не видать выхода из группы в Лиге Европы», — добавил Пономарёв.

«Спартак» на выезде обыграл «Наполи» со счётом 3:2 и теперь с тремя очками занимает второе место в группе C.

Ранее бывший защитник «Спартака» Сердар Таски признался, что победа красно-белых стала для него сюрпризом.

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