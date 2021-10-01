Таски: победа «Спартака» над «Наполи» стала для меня сюрпризом

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Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски отреагировал на победу над «Наполи» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Таски: победа «Спартака» над «Наполи» стала для меня сюрпризом
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«Для меня победа «Спартака» стала большим сюрпризом. Надеюсь, что теперь эта уверенность перенесётся в чемпионат», — цитирует Таски Sport24.

По его мнению, отлично проявил себя оформивший дубль Квинси Промес, который является настоящим лидером команды.

«Спартак» на выезде обыграл «Наполи» со счётом 3:2 и теперь с тремя очками занимает второе место в группе C.

Ранее экс-тренер «Спартака» Дмитрий Гунько выразил мнение, что команда ожила на европейской арене.

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