Экс-тренер «Спартака» Гунько считает, что команда ожила на европейской арене

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал победу команду над «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
Экс-тренер «Спартака» Гунько считает, что команда ожила на европейской арене
  • © spartak.com

«Матч смотрел, очень событийный, эмоциональный. Прекрасная встреча, красно-белые провели хорошие подготовительные сборы. Старт чемпионата был не самым удачным, мало очков, много нереализованных моментов, команда надломилась, что происходило вокруг — от этого нельзя уйти. Но на европейской арене, как мы видим, «Спартак» ожил», — цитирует Гунько «Матч ТВ».

По его мнению, на данный момент главное, чтобы сами футболисты и тренерский штаб верили в выход в плей-офф. 

«Спартак» на выезде обыграл «Наполи» со счётом 3:2 и теперь с тремя очками занимает второе место в группе C.

Ранее экс-президент красно-белых Андрей Червиченко выразил мнение, что у «Спартака» до удаления всё было очень трагично в матче с «Наполи».

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