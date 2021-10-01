Червиченко: у «Спартака» до удаления всё было «очень трагичненько»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу над «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

«Будем честны: до удаления всё было очень трагичненько. Но ребята молодцы, что воспользовались этим, забили, не стали удерживать счёт и пошли вперёд. Это не сенсация, а совершено заслуженная победа. Кроме того, сегодня была значительная помощь со стороны судьи. Ведь удаление, на мой взгляд, очень натянутое», — цитирует Червиченко Sport24.

По его мнению, пенальти, который рефери хотел поставить в конце первого тайма, тоже был сомнительным, хотя в итоге в VAR ему всё грамотно подсказали. Также эксперт считает, что арбитр вполне мог продолжить игру после столкновения Александра Максименко и Александра Соболева.

«Эта победа, конечно, не означает, что «Спартак» вмешается в борьбу. Но своего рода обнадеживающий штрих создаёт. Теперь бешеные крикуны на трибунах немного успокоятся и оставят Виторию в покое хотя бы на этой неделе», — добавил Червиченко.

«Спартак» на выезде обыграл «Наполи» со счётом 3:2 и теперь с тремя очками занимает второе место в группе C.

Ранее Михаил Игнатов прокомментировал победу «Спартака» над «Наполи».