Игнатов прокомментировал победу «Спартака» над «Наполи»

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал победу над итальянским «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

«Это одна из самых памятных игр. Мне нужно больше работать, чтобы получать больше игрового времени и пользоваться каждым шансом по максимуму. Очень рад, что помог команде и мы победили», — приводит слова Игнатова «Матч ТВ».

Также полузащитник рассказал об указаниях тренера перед выходом на замену.

«Была задача связывать две зоны между полузащитой и нападением и постоянно поджимать. Я поджал и забил», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась со счётом 3:2.

В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес. Ещё один мяч у москвичей забил Игнатов. У «Наполи» голы на счету Элифа Элмаса и Виктора Осимхена.

Ранее сообщалось, что «Спартак» победил «Наполи» в игре Лиги Европы.