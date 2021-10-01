Николич признал, что у «Локомотива» спад в игре

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич после поражения от итальянского «Лацио» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы ответил на вопрос о том, можно ли связать отсутствие побед в четырёх матчах кряду со спадом команды.

«Не нужно быть экспертом, чтобы видеть спад в игре «Локомотива». И посмотреть на состав: мы собрали всех здоровых футболистов, которые играют на непривычных для себя позициях. Так происходит последние три матча. Поэтому не хочу злиться на команду. Игроки отдают все свои силы», — приводит слова Николича официальный сайт «Локомотива».

Встреча проходила на Олимпийском стадионе в Риме и завершилась со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что «Спартак» победил «Наполи» в игре Лиги Европы.