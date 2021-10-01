Джеррард раскритиковал болельщиков за свист в адрес полузащитника «Рейнджерс»

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Главный тренер шотландского «Глазго Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился мнением о поведении болельщиков на матче второго тура группового этапа Лиги Европы с чешской «Спартой».
Джеррард раскритиковал болельщиков за свист в адрес полузащитника «Рейнджерс»
  • Reuters

«Если оскорбления действительно были, то это безумно разочаровывает. Здесь уже случался подобный инцидент. Я очень расстроен, но не удивлён», — приводит слова Джеррарда Daily Record.

Тренер рассказал, чего ожидает от УЕФА.

«Нужно, чтобы руководители относились к этому серьёзнее. Пока этого не произойдёт, мы будем ещё долго сталкиваться с подобными случаями. Нужно наказывать за расизм более строго», — отметил он.

Во время встречи болельщики «Спарты» освистывали каждое касание полузащитника шотландской команды Глена Камары.

Напомним, что на стадионе была частично ограничена посещаемость из-за расистских оскорблений в адрес хавбека «Монако» Орельена Тчуамени.

Ранее Джеррард обвинил защитника «Славии» Ондржея Куделу в расизме после ответной игры 1/8 финала Лиги Европы.

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