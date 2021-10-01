«Спарта» выступила с заявлением о поведении болельщиков на матче Лиги Европы

Пресс-служба чешской «Спарты» опубликовала заявление о поведении болельщиков на матче второго тура группового этапа Лиги Европы с шотландским «Глазго Рейнджерс».

«Совершенно невероятно, что после матча нам приходится наблюдать, как нападают на невинных детей, и сталкиваться с необоснованными обвинениями в расизме. Оскорблять детей в интернете и в средствах массовой информации недопустимо, отчаянно и нелепо.

Мы видим беспрецедентные ксенофобские заявления против Чешской Республики и её граждан в социальных сетях. Вы неправильно описываете поведение детей, которые понятия не имеют, что такое расизм.

Мы просим представителей «Рейнджерс» внести свой вклад в прекращение ксенофобской атмосферы, направленной против наши страны и её жителей», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Во время встречи болельщики «Спарты» освистывали каждое касание полузащитника шотландской команды Глена Камары.

Ранее Джеррард раскритиковал болельщиков за свист в адрес полузащитника «Рейнджерс».