Фанат получил условный срок за удар полузащитника «Марселя» Пайета

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Болельщик, который ударил полузащитника «Марселя» Димитри Пайета в ходе беспорядков в матче третьего тура чемпионата Франции по футболу с «Ниццей», получил год условного тюремного срока.
Фанат получил условный срок за удар полузащитника «Марселя» Пайета
  • Reuters

Суд также запретил фанату посещать домашние матчи «Ниццы» на протяжении пяти лет. Во время каждой встречи «Ниццы» с «Марселем» он должен будет отмечаться в полицейском участке, сообщает RMC.

Матч между «Ниццей» и «Марселем», который проходил 22 августа, был прерван более чем на час из-за прорыва болельщиков на поле. Инцидент начался с того, что фанаты «Ниццы» бросали бутылки в сторону игроков «Марселя» и попали в голову Пайету. Тот стал забрасывать бутылки обратно на трибуну ультрас. Это вызвало ярость у фанатов «Ниццы», и они толпой прорвались на поле. Обе команды ушли в подтрибунные помещения, но, когда судья после паузы призвал всех на поле, игроки «Марселя» отказались продолжать матч.

Ранее сообщалось, что матч «Ницца» — «Марсель» будет переигран на нейтральном поле.

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