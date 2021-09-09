Прерванный из-за беспорядков матч «Ницца» — «Марсель» будет переигран на нейтральном поле

Прерванный из-за беспорядков с участием болельщиков и футболистов матч третьего тура французской футбольной Лиги 1 между «Ниццей» и «Марселем» будет переигран на нейтральном поле.

Об этом сообщается на сайте Лиги 1. При этом с «Ниццы» снимут два очка, одно из которых — условно. В то же время защитник «Марселя» Альваро Гонсалес был дисквалифицирован на две игры, а его партнёр по команде Димитри Пайет — на одну игру условно. Физиотерапевта марсельской команды Пабло Фернандеса отстранили же от футбольной деятельности на девять месяцев.

Матч между «Ниццей» и «Марселем», который проходил 22 августа, был прерван более чем на час из-за прорыва болельщиков на поле. Инцидент начался с того, что фанаты «Ниццы» бросали бутылки в сторону игроков «Марселя» и попали в голову Димитри Пайету. Тот стал забрасывать бутылки обратно на трибуну ультрас. Это вызвало ярость у фанатов «Ниццы», и они толпой прорвались на поле.

Ранее сообщалось, что фанатская трибуна «Ниццы» закрыта на четыре матча по результатам инцидента в матче с «Марселем».