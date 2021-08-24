Фанатская трибуна «Ниццы» закрыта на четыре матча по результатам инцидента в матче с «Марселем»

Фанатскую трибуну домашнего стадиона «Ниццы» «Альянц Ривьера» закрыли на четыре матча французской Лиги 1.

Об этом сообщает L'Equipe. По информации источника, данное решение приняла префектура Приморских Альп. При этом профессиональная футбольная лига Франции пока не вынесла решение по данному инциденту.

Таким образом, фанатская трибуна «Ниццы» будет закрыта во время домашних матчей Лиги 1 с «Бордо», «Монако», «Брестом» и «Лионом».

Матч между «Ниццей» и «Марселем», который проходил 22 августа, был прерван более чем на час из-за прорыва болельщиков на поле. Инцидент начался с того, что фанаты «Ниццы» бросали бутылки в сторону игроков «Марселя» и попали в голову Димитри Пайету. Тот стал забрасывать бутылки обратно на трибуну ультрас. Это вызвало ярость у фанатов «Ниццы», и они толпой прорвались на поле.

Ранее в «Ницце» назвали футболистов «Марселя» инициаторами потасовки в матче Лиги 1.