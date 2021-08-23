В «Ницце» назвали футболистов «Марселя» инициаторами потасовки в матче Лиги 1

«Ницца» опубликовала заявление по поводу прерванного матча третьего тура французской Лиги 1 с «Марселем».

«Ницца» считает неприемлемыми инциденты с забрасыванием футболистов бутылками в дерби. Любые так называемые фанаты, признанные виновными в причастности к данным инцидентам, заслуживают самого сурового наказания. Что касается вторжения зрителей на поле, «Ницца» подтверждает своё мнение о роли, которую сыграл марсельский клуб. Футболисты «Марселя», тренеры, сотрудники, директора и сотрудники службы безопасности являлись катализаторами событий в течение всего матча. Игроки «Ниццы» и тренер Кристоф Галтье должны были постараться как можно больше, чтобы успокоить ситуацию, что они и сделали. Хотя ничто не может оправдать действия ряда лиц, виновных в бросании бутылок на поле, нет никаких сомнений в том, что именно позиция и действия нескольких сотрудников «Марселя» привели к тому, что ситуация вышла из-под контроля. Два опытных футболиста «Марселя» не справились с эмоциями и бросили предметы прямо в толпу зрителей. «Ницца» решительно осуждает все действия, которые стали решающими факторами в эскалации столь ужасных инцидентов», — говорится в заявлении на официальном сайте «Ниццы».

Во время матча в футболиста «Марселя» Димитри Пайета была брошена бутылка. Сам игрок выбросил тару обратно на трибуны, что спровоцировало беспорядки и проникновение фанатов на поле. Матч был прерван и впоследствии не возобновился.

Ранее Пайет показал поцарапанную спину после потасовки во время матча «Ницца» — «Марсель».