Источник: УЕФА накажет сборную Англии за поведение фанатов в финале Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен наказать сборную Англии за поведение болельщиков в финале чемпионата Европы — 2021 с Италией.

Об этом сообщает Sky Sports.

Финальный матч Евро-2020 состоялся 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Сотни болельщиков пытались попасть на матч, не имея на руках билетов. Во время встречи также были зафиксированы неоднократные нарушения общественного порядка со стороны болельщиков.

Напомним, что сборная Англии проиграла домашний финал Италии в серии пенальти (1:1, пен. 2:3).

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» намерен подписать форварда каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро.