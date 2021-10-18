Источник: ПСЖ рассчитывает обменять Икарди на Агуэро

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Французский «Пари Сен-Жермен» намерен подписать форварда каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро.
Источник: ПСЖ рассчитывает обменять Икарди на Агуэро
  • AP

По информации El Nacional, руководство клуба готово обменять своего нападающего Мауро Икарди на Агуэро.

Одной из причин такого обмена являются дружеские отношения Лионеля Месси с Агуэро. Напомним, что аргентинец переходил в «Барселону» в надежде играть в одном клубе с Месси.

Агуэро дебютировал за каталонскую команду в матче девятого тура испанской Примеры против «Валенсии» (3:1). На поле он провёл три минуты.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложит Кариму Бензема новый контракт.

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