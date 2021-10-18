Источник: ПСЖ рассчитывает обменять Икарди на Агуэро
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По информации El Nacional, руководство клуба готово обменять своего нападающего Мауро Икарди на Агуэро.
Одной из причин такого обмена являются дружеские отношения Лионеля Месси с Агуэро. Напомним, что аргентинец переходил в «Барселону» в надежде играть в одном клубе с Месси.
Агуэро дебютировал за каталонскую команду в матче девятого тура испанской Примеры против «Валенсии» (3:1). На поле он провёл три минуты.
Ранее сообщалось, что «Реал» предложит Кариму Бензема новый контракт.