Источник: ПСЖ рассчитывает обменять Икарди на Агуэро

Французский «Пари Сен-Жермен» намерен подписать форварда каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро.

По информации El Nacional, руководство клуба готово обменять своего нападающего Мауро Икарди на Агуэро.

Одной из причин такого обмена являются дружеские отношения Лионеля Месси с Агуэро. Напомним, что аргентинец переходил в «Барселону» в надежде играть в одном клубе с Месси.

Агуэро дебютировал за каталонскую команду в матче девятого тура испанской Примеры против «Валенсии» (3:1). На поле он провёл три минуты.

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