Модрич надеется, что «Золотой мяч» выиграет Бензема

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мнением о том, кто должен быть признан лучшим футболистом мира и получить «Золотой мяч».

«Посмотрим, есть несколько кандидатов. Бензема — один из них, и я надеюсь, что он выиграет. Он этого заслуживает из-за того, как он играл в этом году, и из-за своей карьеры», — цитирует Модрича Marca.

Он отметил, что Бензема выступал на высшем уровне и выиграл трофей со сборной Франции — Лигу наций.

В текущем сезоне Бензема забил десять мячей и отдал семь результативных передач в десяти матчах за «Реал».

Ранее полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне выразил мнение, что «Золотой мяч» должен получить форвард «Баварии» Роберт Левандовски.