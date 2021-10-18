Модрич надеется, что «Золотой мяч» выиграет Бензема

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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мнением о том, кто должен быть признан лучшим футболистом мира и получить «Золотой мяч».
Модрич надеется, что «Золотой мяч» выиграет Бензема
  • Reuters

«Посмотрим, есть несколько кандидатов. Бензема — один из них, и я надеюсь, что он выиграет. Он этого заслуживает из-за того, как он играл в этом году, и из-за своей карьеры», — цитирует Модрича Marca.

Он отметил, что Бензема выступал на высшем уровне и выиграл трофей со сборной Франции — Лигу наций.

В текущем сезоне Бензема забил десять мячей и отдал семь результативных передач в десяти матчах за «Реал».

Ранее полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне выразил мнение, что «Золотой мяч» должен получить форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

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