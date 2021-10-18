Де Брёйне считает, что «Золотой мяч» должен получить Левандовски

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне поделился мнением о том, кто должен быть признан лучшим футболистом мира и получить «Золотой мяч».

«Если бы мне пришлось выбирать, я бы брал период за последние два года. И я бы выбрал Левандовски за его достижения, за то, сколько голов он забил и сколько выиграл с «Баварией», — цитирует де Брёйне Daily Mail.

В текущем сезоне польский форвард Роберт Левандовски провёл 11 матчей за «Баварию», забил 15 мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра признался, что ему надоело отдавать «Золотой мяч» аргентинскому игроку Лионелю Месси.