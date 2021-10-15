Эвра: мне надоело отдавать «Золотой мяч» Месси

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о претендентах на «Золотой мяч».

«Я считаю, что этот «Золотой мяч» предназначен для Канте. Или Жоржиньо, он этого заслуживает! Не понимаю, почему люди говорят: «Он всего лишь полузащитник». Жоржиньо выиграл всё! И внёс большой вклад в эти победы», — цитирует Эвру Amazon Prime Video Sport.

Он также высказал своё мнение о шестикратном обладателе «Золотого мяча» Лионеле Месси.

«Это несправедливо. Мне надоело отдавать «Золотой мяч» Месси. Что он выиграл в прошлом сезоне? Хорошо, Кубок Америки, но что он сделал с «Барселоной»?» — добавил Эвра.

Напомним, что издание France Football опубликовало список из 30 кандидатов на звание лучшего футболиста.

Ранее Зинедин Зидан отклонил предложение «Ньюкасла».