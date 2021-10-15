The Mirror: Зидан отклонил предложение «Ньюкасла»

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Новые владельцы «Ньюкасл Юнайтед» предлагали бывшему главному тренеру мадридского «Реала» Зинедину Зидану возглавить клуб.
The Mirror: Зидан отклонил предложение «Ньюкасла»
  • AP

По информаци The Mirror, французский специалист отказался от предложения. Зидан не собирается возвращаться к работе до зимы.

Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии приобрёл «Ньюкасл» за £300 млн. Ранее владельцем команды был бизнесмен Майк Эшли.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год. Он три раза подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА, а также чемпионат Испании.

В 2019-м француз повторно стал главным тренером команды, но спустя два года покинул свой пост.

Ранее стали известны 20 претендентов на награду Golden Boy.

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