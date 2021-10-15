The Mirror: Зидан отклонил предложение «Ньюкасла»
- AP
По информаци The Mirror, французский специалист отказался от предложения. Зидан не собирается возвращаться к работе до зимы.
Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии приобрёл «Ньюкасл» за £300 млн. Ранее владельцем команды был бизнесмен Майк Эшли.
Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год. Он три раза подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА, а также чемпионат Испании.
В 2019-м француз повторно стал главным тренером команды, но спустя два года покинул свой пост.
Ранее стали известны 20 претендентов на награду Golden Boy.