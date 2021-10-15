The Mirror: Зидан отклонил предложение «Ньюкасла»

Новые владельцы «Ньюкасл Юнайтед» предлагали бывшему главному тренеру мадридского «Реала» Зинедину Зидану возглавить клуб.

По информаци The Mirror, французский специалист отказался от предложения. Зидан не собирается возвращаться к работе до зимы.

Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии приобрёл «Ньюкасл» за £300 млн. Ранее владельцем команды был бизнесмен Майк Эшли.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год. Он три раза подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА, а также чемпионат Испании.

В 2019-м француз повторно стал главным тренером команды, но спустя два года покинул свой пост.

Ранее стали известны 20 претендентов на награду Golden Boy.